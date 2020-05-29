Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года составило 21

29 Май 2020 2020-05-29T08:38:04+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 29 мая умер 21 человек с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб за минувшие сутки скончался один человек от тяжелого течения COVID-19 и один – по иной причине. За весь период именно от коронавирусной инфекции умерло 11 человек, в семи случаях установлены иные причины смерти, три – еще находятся на экспертизе.

Число зараженных коронавирусом на сегодняшний день составляет 1708 человек. В крае 39 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 12 заболевших. Из числа всех зараженных 119 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа, 1231 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами, 215 – у больных внебольничной пневмонией, 349 – у заболевших ОРВИ, в 1144 случаях – бессимптомное течение.

Напомним, на этой неделе Министерство здравоохранения России рекомендовало не включать в ковидную статистику тех, у кого болезнь протекает без каких-либо симптомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU