Какими услугами Почты России клиенты Алтайского края пользуются чаще всего

29 Май 2020 2020-05-29T08:25:30+03:00

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Пока в Алтайском крае сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, жители региона все чаще стали обращаться к цифровым сервисам компании, что безусловно оправданно, ведь свое здоровье превыше всего! За последние несколько месяцев, в Управлении федеральной почтовой связи отметили, что спрос на использование дистанционных сервисов, действительно возрос. Так, самыми востребованными в краевой столице стали следующие услуги: доставка пенсий и пособий, а также предметов первой необходимости, оформление предзаполненных и предоплаченных посылок, вызов курьера на дом, оплата жилищно-коммунальных услуг.

Ну а теперь по порядку. Доставка пенсий и пособий – услуга, оказываемая Почтой России на протяжении многих десятков лет. Получатели выплаты всегда выбирали самостоятельно, как и где им лучше получать ежемесячные выплаты – в отделении связи или на дому. Кому-то хотелось прийти лично в почтовое отделение, кому-то наоборот, было удобнее получать пенсию, не выходя из дома, у почтальона. Теперь ситуация изменилась и желающих получать данные услуги заметно прибавилось. Только в апреле количество получателей пенсионных и других социальных выплат в регионе выросло на 13498 тыс. человек по сравнению с мартом и составило порядка 283 527 тыс.человек.

Не менее популярной услугой у клиентов Почты России стала доставка продуктов питания и предметов первой необходимости. Воспользоваться данным сервисом может любой желающий. Удобства очевидны. Заказать продукты и товары первой необходимости на почте можно, позвонив по телефону 8-800-100-00-00. Индивидуальный заказ почтальон доставит прямо на дом при очередном визите. Услуга особенно удобна для пенсионеров, маломобильных групп граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. За доставку до порога дома доплачивать не нужно. Сервис действует во всех почтовых отделениях Алтайского края.

Оnline-сервис Почты России по отправке предоплаченных и предзаполненных посылок стал особенно актуальным, ведь жителям края необходимо соблюдать самоизоляцию, исключая или минимизируя свое местопребывание в общественных местах. Так, благодаря данному сервису, клиент может не выходя из дома на сайте или в мобильном приложении Почты России заполнить адрес отправителя и получателя, программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Затем необходимо перечислить онлайн-платеж, либо отнести упакованную посылку в ближайшее отделение связи и оплатить услугу с помощью оператора. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются без очереди - нужно просто подойти к окну со специальной табличкой и передать посылку почтовому работнику. В обоих случаях онлайн-услуги Почты России в разы сокращают нахождение в почтовом отделении связи.

Оплата счет за жилищно-коммунальные услуги из дома с помощью почтальонов. Данная услуга становится всё более востребованной у населения. Чаще всего услугами оплаты счетов на дому пользуются пенсионеры, не слишком хорошо ориентирующиеся в цифровом пространстве. Почтальон помогает совершить платеж, и средства быстро переводятся по назначению. С помощью мобильных почтово-кассовых терминалов

ИСТОЧНИК KP.RU