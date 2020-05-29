Почта России приглашает жителей Алтайского края присоединиться к акции «Дерево добра»

29 Май 2020 2020-05-29T07:14:55+03:00

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Почта России в Алтайском крае приглашает всех неравнодушных жителей региона оформить благотворительную подписку в адрес воспитанников детских домов и постояльцев интернатов для престарелых. Теперь можно сделать полезный подарок, не выходя из дома.

Акция Почты России по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится ежегодно. К ней уже присоединились тысячи клиентов по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

«Главная цель нашей акции - сделать подписные издания доступными для социально-незащищённых групп населения. Благодаря неравнодушным жителям нашего края в прошлом году в адрес социальных учреждений региона было оформлено свыше 770 подписных изданий на общую сумму более 187 тысяч рублей. Близится международный праздник День защиты детей, а это значит, что оформить подписку можно уже сейчас, ведь 1 июня наступит через несколько дней. Хочу обратить внимание наших клиентов на то, что сделать подарок можно и просто так, не привязываясь к определенной дате», - отметила заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Алтайского края АО «Почта России» Ольга Гукун.

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции наиболее удобный способ – онлайн-подписка на сайте Почты России или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, у которого есть тематический и алфавитный рубрикатор с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.

Добавим, что с 01 по 10 июня 2020 г. будет проводиться Всероссийская декада подписки.

Скидки на подписные издания в этот период могут достигать до 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU