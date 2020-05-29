2020-05-29T07:08:10+03:00
Общество

Алтайский край должен подготовиться к нашествию саранчи

Ее слишком много из-за теплой погоды
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Регионам необходимо провести противосаранчовую обработку.Регионам необходимо провести противосаранчовую обработку.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае зафиксировано наиболее распространение саранчовых. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании с руководителями региональных органов АПК и Россельхозцентром.

Теплая погода зимой и весной спровоцировала распространение саранчи в некоторых регионах. Больше всего ее в Республике Дагестан, Ставропольском и Алтайском краях.

– Необходимо осуществить весь комплекс мероприятий по борьбе с вредителями, чтобы не допустить потерь урожая, – пишут в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

На совещании субъектам поручили провести противосаранчовые мероприятия для предотвращения рисков возникновения чрезвычайной ситуации. Регионам был направлен предварительный план обработки территорий. Сейчас в России вредителями заселено заселено более 300 тыс. га. Обработка уже проведена на 51 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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