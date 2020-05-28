Заморозки ударят по личинкам: комары на Алтае могут исчезнуть к июлю

Барнаул и его окрестности напоминают гостеприимный филиал ада, ну или сырую тайгу из-за роя комаров, которые не дают жизни. А все из-за ежегодного разлива Оби, в которой кровососы выводят потомство почти каждые две недели.

Но есть и хорошие новости, синоптики прогнозирую резкое похолодание до -2 градусов. Из-за этого отложенные комариные яйца на поверхности воды могут погибнуть – ждем и надеемся!

- Погода стоит теплая, для комаров это раздолье, - говорит алтайский ученый Людмила Комарова. – Естественные враги просто не успевают с ними справляться. Если в целом смотреть на прогнозы по погоде на лето – а оно должно быть засушливым, ветреным и жарким, то численность комаров серьезно сократится уже к июлю, а там и стрекозы появятся.

Кстати, Людмила Алексеевна поделилась новостью – на Алтае открыли три новых вида комара. Сейчас ученый занимается их описанием. Известно, что комары были обнаружены на Колыванском озере. Подробнее о новом виде она сможет рассказать после опубликования своей научной статьи.