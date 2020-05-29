2020-05-29T07:34:22+03:00
Экономика

«Ростелеком» поддержит онлайн-праздник «Алтайский край — территория детства»

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Федеральный провайдер выступит партнером в организации и проведении традиционного праздника «Алтайский край — территория детства», посвященного Международному дню защиты детей. В этом году мероприятие впервые пройдет в онлайне, в формате ярмарки товаров и услуг 1-3 июня. «Ростелеком» представит дистанционные образовательные сервисы и услуги по выгодным предложениям для обучения, комфорта и безопасности детей.

Организатором мероприятия выступило Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 1 июня в прямом эфире популярные детские герои проведут интерактивные конкурсы и розыгрыши, победители которых получат призы с доставкой на дом. В это же время родители смогут приобрести на ярмарке товары и услуги для детей 0+ со скидкой до 30 процентов. Специальное предложение «Купи сейчас со скидкой — используй позже» продлится до 3 июня включительно.

Компания представит на онлайн-ярмарке образовательный портал «Ростелеком Лицей», онлайн-кинотеатр Wink и домашнее видеонаблюдение с выгодными акционными предложениями.

Портал с видеоуроками и тестами «Ростелеком Лицей» поможет подготовится к экзаменам и не забыть за летние каникулы школьную программу. Здесь размещены упражнения на развитие логики, занятия по здоровому образу жизни, различные эксперименты и опыты, видеоуроки по цифровой экономике. Видеосервис Wink содержит специальные детские пакеты и подписки на видео с мультфильмами, а также обучающие и развивающие программы для детей дошкольного и школьного возрастов. Весь контент можно смотреть одновременно на пяти устройствах. Подключив домашнее видеонаблюдение, с помощью мобильного приложения можно дистанционно контролировать ребенка.

«На ярмарке мы предложим услуги с бесплатным тестовым периодом, а ежемесячный платеж за видеонаблюдение — по акционной стоимости. Приглашаем алтайские семьи принять участие в празднике и выбрать для себя полезные цифровые продукты», — призвал жителей края директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Оставить заявку на подключение к услугам можно на сайте онлайн-ярмарки или по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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