2020-05-29T05:04:31+03:00
Происшествия

В Барнауле ночью такси перевернулось на крышу в результате ДТП

О пострадавших пока неизвестно
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прошедшей ночью в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», авария случилась на Пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. В результате столкновения сильно пострадал автомобиль такси. Он перевернулся на крышу, корпус весь помялся, стекла выбиты.

У второго участника ДТП, малолитражки Daewoo Matiz, также разбита вся передняя часть. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. О Пострадавших не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства и подробности аварии.

Напомним, ранее в Республике Алтай мужчина перевернулся на снегоболотоходе. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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