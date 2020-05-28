На Алтае мужчина перевернулся на снегоболотоходе
В Республике Алтай мужчина съехал с дороги на квадроцикле и получил травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 27 мая около 22 часов в селе Соузга, в районе дома № 4 на улице Айская. 42-летний житель Горно-Алтайска управлял снегоболотоходом, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП горожанин мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что он был трезвый.
В настоящее время по факту ДТП проводят расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маршрут автобуса №78 продлили в Барнауле
Пока это сделали в тестовом режиме (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU