На Алтае мужчина перевернулся на снегоболотоходе

28 Май 2020 2020-05-28T06:36:03+03:00

ДТП на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

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В Республике Алтай мужчина съехал с дороги на квадроцикле и получил травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 27 мая около 22 часов в селе Соузга, в районе дома № 4 на улице Айская. 42-летний житель Горно-Алтайска управлял снегоболотоходом, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП горожанин мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что он был трезвый.

В настоящее время по факту ДТП проводят расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU