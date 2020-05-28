Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года составило 19

28 Май 2020 2020-05-28T11:34:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 28 мая умерло 19 человек с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, 10 из них от тяжелого течения заболевания COVID-19, в 6 случаях – иная причина смерти, по еще трем умершим пока проводится экспертиза.

Напомним, растет и число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки оно увеличилось на 79 и составило 1633.

Новые случаи выявили в Барнауле – 49 человек, Ребрихинском районе – 8, Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Бийске – 2, Новоалтайске – 2, Славгороде – 2, Алейске -2, Крутихинском районе – 1, Горняке – 1, Егорьевском районе – 1, Усть-Калманском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Бурлинском районе – 1, Зональном районе - 1.

Из общего числа случаев 118 – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1179 случаев – по контакту с заболевшими, 212 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 333 – у заболевших ОРВИ, в 1088 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU