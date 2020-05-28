2020-05-28T10:15:59+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 мая 2020 года составило 1633

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 28 мая 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 79 и составило 1633. В географии распространения COVID-19 добавился Зональный район, здесь выявлен один инфицированный.

По данным оперштаба, новые случаи выявили в Барнауле – 49 человек, Ребрихинском районе – 8, Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Бийске – 2, Новоалтайске – 2, Славгороде – 2, Алейске -2, Крутихинском районе – 1, Горняке – 1, Егорьевском районе – 1, Усть-Калманском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Бурлинском районе – 1, Зональном районе - 1.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Среди 1633 заболевших 172 ребенка до 17 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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