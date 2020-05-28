2020-05-28T10:50:10+03:00
Общество

Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Осадков не ожидается
САНТАЛОВ Константин
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Иней.Иней.Фото: pixabay.com
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В Алтайском крае ночью 29 мая местами ожидаются заморозки 0…-2 градуса, сообщает ЦГМС региона.

Ночью 29 мая в крае температура воздуха составит +6...+11 градусов, по востоку до +1 градуса, на почве местами заморозки 0...-2. Будет преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с

Днем в крае будет гораздо теплее: +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В региональном МЧС отмечают, что в условиях похолодания многие будут вновь активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. Людей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам автомобилей напоминают, чтобы не лишиться машины в результате возгорания, прогревать ее необходимо только под присмотром и разрешенными способами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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