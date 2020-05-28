Пьяная жительница Алтайского края с кулаками набросилась на полицейского
37-летнюю жительницу Новоалтайска обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает краевой Следком.
В декабре 2019 года жители общежития в Новоалтайске позвонили в полицию и пожаловались, что их соседка по комнате нарушает режим тишины и постоянно громко слушает музыку. Прибывшие по вызову правоохранители попросили женщину не шуметь.
- Однако находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, выражаясь грубой нецензурной бранью, набросилась на сотрудника полиции и стала наносить удары по его лицу и телу, - сообщили в ведомстве.
В ходе предварительного следствия обвиняемая не признала своей вины и от дачи показаний отказалась. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU