2020-05-28T09:03:59+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Алтайского края с кулаками набросилась на полицейского

Женщина отказалась от дачи показаний
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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37-летнюю жительницу Новоалтайска обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает краевой Следком.

В декабре 2019 года жители общежития в Новоалтайске позвонили в полицию и пожаловались, что их соседка по комнате нарушает режим тишины и постоянно громко слушает музыку. Прибывшие по вызову правоохранители попросили женщину не шуметь.

- Однако находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, выражаясь грубой нецензурной бранью, набросилась на сотрудника полиции и стала наносить удары по его лицу и телу, - сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая не признала своей вины и от дачи показаний отказалась. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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