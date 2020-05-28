2020-05-28T04:30:42+03:00
Происшествия

Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае

Мужчины скрылись на мотоцикле
САНТАЛОВ Константин
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Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае.Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Павловском районе двое мужчин требовали деньги у односельчанина и начали стрелять из ружья, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, все произошло вечером 24 мая в селе Солоновка Павловского района. Двое мужчин 45 и 49 лет приехали домой к односельчанину и стали требовать деньги, которые он якобы не доплатил им за выполненные работы.

Мужчина отказал и тогда один из незваных гостей для устрашения выстрелил в воздух из охотничьего ружья, а после этого и в дверь дома. Чтобы остановить нападавших хозяин жилища открыл ответный огонь из зарегистрированного травматического пистолета.

Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Но это не остановило налетчиков и под угрозой дальнейшего применения огнестрельного оружия они похитили денежные средства в сумме 20 тыс. рублей и скрылись с места преступления на мотоцикле, - отмечают в ведомстве.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых по месту их проживания. Свою вину они отрицать не стали и сообщили, что приехали забрать деньги, которые односельчанин не доплатил им за выполненную работу.

В доме у задержанных обнаружили и изъяли: шесть патронов и три гильзы 12 калибра, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, 10 тыс. рублей. Остальные деньги, по словам задержанных, они успели потратить на алкоголь.

Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Налетчики требовали деньги и устроили перестрелку в Алтайском крае.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Известно, что ни один из нападавших мужчин не является владельцем ружья. По факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему проводится проверка.

В настоящее время задержанных заключили под стражу, устанавливаются все подробности конфликта между односельчанами. Правоохранители возбудили уголовное дело по части третьей статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и с незаконным проникновением в жилище».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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