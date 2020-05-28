2020-05-28T08:21:41+03:00
Общество

Более миллиарда рублей направили на строительство новой поликлиники в Алтайском крае

Завершить строительство планируют в конце 2022 года
САНТАЛОВ Константин
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Более миллиарда рублей направили на строительство новой поликлиники в Алтайском крае.Более миллиарда рублей направили на строительство новой поликлиники в Алтайском крае.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Индустриальном районе Барнауле строят новую поликлинику. Будущее медучреждение расположено в жилом квартале 2002а, на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной, пишет пресс-служба правительства региона.

Новое медучреждение сможет обслуживать 900 пациентов за смену, также там обустроят дневной стационар на 40 коек. В поликлинике предусмотрены терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема, женской консультации и другие.

Проект здания общей площадью более 15 тыс. квадратных метров с подвалом и техническим этажом разработал «Алтайгражданпроект», генеральным подрядчиком строительных работ выступила компания «Селф».

- В настоящее время выполнено устройство свайных железобетонных фундаментов, ростверков, ведется устройство монолитного железобетонного каркаса и заполнение наружных стен здания, готовимся к производству работ по внутренней черновой отделке и прокладке инженерных сетей. Стройка идет по графику с небольшим опережением, - сообщил главный инженер подрядной организации Александр Жокин.

Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Додонов отметил, что поликлиника обслуживает 98 тыс. человек. Медпомощь оказывают в шести корпусах, которые расположены в разных кварталах, что не очень удобно.

- В новом здании ежедневно будет обслуживаться до полутора тысяч пациентов. Часть персонала переведем из других корпусов, еще часть будем набирать, - резюмировал Дмитрий Додонов.

На работы из краевого бюджета выделили более 1,2 млрд рублей. Завершить строительство планируют в конце 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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