В Алтайском крае убили энергетика, приехавшего на аварийный вызов

28 Май 2020 2020-05-28T07:05:12+03:00

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23-летнего жителя Первомайского района подозревают в жестоком избиении электромонтера. Потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером 26 мая, когда бригада электромонтеров выехала на осмотр линии электропередач в одно из сел Первомайского района. Во время проведения осмотра между электромонтером и местным жителем возник конфликт по незначительному поводу.

- В ходе ссоры мужчина нанес рабочему множественные удары кулаками по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Предварительная причина смерти мужчины - закрытая черепно - мозговая травма, - отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о его заключении под стражу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU