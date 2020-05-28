2020-05-28T07:40:26+03:00
Происшествия

Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при покупке смарт-часов

Девушка потеряла более 5 тыс. рублей
САНТАЛОВ Константин
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Смарт-часы.Смарт-часы.Фото: pixabay.com
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В Барнауле девушка хотела купить смарт-часы через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает региональное управление МВД.

Девушка нашла объявление о продаже смарт-часов в аккаунте интернет-магазина одной из популярных социальных сетей. В условиях заказа было указано, что для оплаты нужно перевести деньги на банковскую карту.

Горожанка отправила продавцу свои данные, после чего ей сообщили, что в течение шести дней заказ придет по почте. Однако после того как девушка отправила на указанный счет более 5 тыс.рублей, продавец заблокировал контакты и удалил объявление о продаже смарт-часов.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают, что одним из популярных способов мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в соцсетях. Как правило, мошенники привлекают потенциальных покупателей заниженными ценами и выгодными предложениями и просят перечислить денежные средства на электронный кошелек. Внимательно изучите объявление, изучите информацию о человеке, разместившем его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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