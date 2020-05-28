Маршрут автобуса №78 продлили в Барнауле

28 Май 2020 2020-05-28T05:10:07+03:00

Пока это сделали в тестовом режиме

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В Барнауле с 28 мая в тестовом режиме продлили маршрут следования автобуса №78 «ЛДП «Спартак-2» – Оптово-розничный рынок», сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь этот автобус будет доезжать до остановки «Леруа Мерлен», расположенной по Правобережному тракту, 25. Движение по маршруту будет осуществляться без заезда на «ЛДП «Спартак-2».

В пресс-службе отмечают, что пока по такому маршруту автобусы будут ездить в тестовом режиме для определения потребностей жителей в этих изменениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU