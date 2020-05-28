Житель Алтайского края убил знакомого

28 Май 2020 2020-05-28T05:36:59+03:00

Все произошло в одном из садоводческих товариществ Бийска

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Бийска. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло вечером в феврале 2020 года в одном из садоводческих товариществ Бийска. Пьяные мужчины находились в доме и поссорились. Из-за малозначительного повода хозяин дома несколько раз ударил гостя в область головы и туловища, а также причинил ему резаную рану в область шеи.

От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU