Житель Алтайского края убил знакомого
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Бийска. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, все произошло вечером в феврале 2020 года в одном из садоводческих товариществ Бийска. Пьяные мужчины находились в доме и поссорились. Из-за малозначительного повода хозяин дома несколько раз ударил гостя в область головы и туловища, а также причинил ему резаную рану в область шеи.
От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU