2020-05-27T15:44:19+03:00
Общество

Барнаульцы сдали мэрии салоны красоты, работающие не по правилам

Сотрудники администрации и Роспотребнадзора провели проверку
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаульцы сдали мэрии салоны красоты, работающие не по правиламБарнаульцы сдали мэрии салоны красоты, работающие не по правиламФото: Олег УКЛАДОВ
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В двух барнаульских салонах красоты провели проверку после жалоб горожан. Жители краевой столицы посетовали на работу без соблюдения санитарных норм, предписанных ведомством.

Как сообщили в городской администрации, рейд провели комитет по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Индустриального района и Роспотребнадзор. Под прицел специалистов попали два салона – на Малахова, 111 и Георгиева, 55. В первом им удалось найти нарушения, а второй, к сожалению, оказался закрыт.

Нарушением посчитали то, что у организаций нет отдельного входа, отсутствие уголка потребителей и сведений о специалистах. Также в помещениях не было антибактериального излучателя. С нарушителями провели разъяснительную беседу, но не исключено, что все закончится административным протоколом.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края пошел на встречу салонам красоты и разрешил им работать на особых условиях, но не все поспешили их соблюдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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