Полицейские в Алтайском крае начали штрафовать людей без масок

27 Май 2020 2020-05-27T11:06:10+03:00

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В Алтайском крае полицейские начали штрафовать людей без масок, сообщают в правительстве региона. Сотрудники полиции составляют материалы за несоблюдение масочного режима и отправляют их в суд. За нарушения сначала предупреждает, потом выписывают штраф.

Напомним, масочный режим ввели в крае 12 мая. Надевать маску необходимо на остановках, в общественном транспорте, в такси, в магазинах, в аптеках, на предприятиях сферы услуг и общепита. Для нарушителей предусмотрен штраф от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Также Роспотребнадзор проводит проверку предприятий. Их штрафуют, если не соблюдаются меры противоэпидемилогической безопасности, например, в наличии нет санитайзеров и градусников.

ИСТОЧНИК KP.RU