2020-05-27T14:00:56+03:00
Звезды

В Бийске под землей случайно нашли бюст Сталина

Возможно, его закопали в 1956 году
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Скульптуру передали в местный музей.Скульптуру передали в местный музей.Фото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске активисты во время благоустройства территории в Центре общественных организаций случайно откопали бюст Сталина, пишет «Бийский рабочий». Раньше рядом с кирпичным зданием был деревянный пристрой. Его давно уже нет, но доски от него продолжали лежать. Их решили убрать, начали поднимать, а из-под земли вдруг показалось чье-то ухо, холодное и твердое. Когда предмет полностью достали, оказалось, что это бюст Сталина.

Как именно статуя оказалась под завалами – неизвестно. По мнению научного сотрудника краеведческого музея Бийска Дмитрий Ерошкина, Сталин оказался в земле после XX съезда партии в 1956 году, на котором было принято решение о развенчании культа личности.

– Для многих людей это стало шоком, ведь настоящих сталинистов было много. Узнав о грядущем уничтожении изображений Сталина, они стали прятать их, как в свое время православные прятали иконы. Думаю, тот, кто закопал его здесь, надеялся, что вернутся времена, когда Сталин вновь будет «в тренде», – говорит Дмитрий Ерошкин.

Бюст отдадут в местный музей. Краеведы постараются определить его возраст и где он размещался в Бийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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