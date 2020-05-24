Из-за коронавируса люди не могут попасть в СССР

Житель села Мамонтово Алтайского края Виктор Зайцев с 2014 года собирает предметы и атрибутику советских времен. В его коллекции уже более 5 тысяч экземпляров, и 22 апреля должен был открыться настоящий музей под названием «Хочу в СССР».

– Я сам бы с превеликим удовольствием вернулся в СССР, – признается Зайцев.

Спас Красное знамя от участи чехла в автомобиле

Все началось с Красного знамени с призывом «Мы придем к победе коммунистического труда!», которое пылилось в роли чехла на заднем сидении автомобиля у местных молодых ребят.

– Я просто высказал некоторые вещи словами, которых нет в словарях, дав понять ребятам, что это нехорошо, – рассказывает Виктор Зайцев.

В итоге парни сами отдали ему знамя – с этого началась коллекция. Виктор Зайцев занимался процедурами конкурсного производства. Когда банкротились хозяйства, и вся их офисная советская атрибутика оставалась валяться на полу, у Зайцева щемило сердце. Он начал забирать все себе: комсомольские значки, предметы быта, книги. Потом памятники советской эпохи сами начали сами идти к нему в руки - люди находили у себя дома различные вещи и приносили ему. Так постепенно собралась коллекция бюстов советских вождей ( есть в ней и Ленин, вырезанный из бивня мамонта), старых фотоаппаратов («Зоркий», «Москва», «Зенит» образца 50-х годов, пленочный «Киев», «Смена», «Полароид») и даже целая библиотека (труды Энгельса, Маркса, Сталина). Также и много других интересных вещиц советских времен - школьные пеналы, пионерские значки, фильмоскопы… Некоторым экспонатам уже под сотню лет – это деревянные корыта и конные плуги 1920-х годов. Раньше вся коллекция помещалась в личном гараже. Теперь Виктор Зайцев переместил все в отдельный выставочный зал в здании бывшего детского сада.

Раньше вся коллекция помещалась в личном гараже. Фото: Дмитрий Мельников

Все за личные средства

Площадь музея – 250 кв. м. Здание относится к муниципальной собственности, его передали Виктору Зайцеву в аренду в 2016 году. Тогда он задумал открыть «гостиничку», как сам называет ее коллекционер, а остальную часть помещения оставить под музей. Гостиница заработала 1 марта 2017 года. Посещаемость, как говорит Зайцев, не очень высокая, но, в целом, доход от гостиницы позволит Зайцеву бесплатно проводить экскурсии в музее:

– Я считаю, что музеи в сельской местности не должны быть платными. У нас в Мамонтово есть отличный краеведческий музей, и наше государство переводит его на коммерческие рельсы. Я считаю, что это неправильно.

Как будет выглядеть музей

На входе в здание будет висеть почтовый ящик с гербом Совесткого Союза. В музее будет два больших зала. В первом – сменные тематические экспозиции. Например, выставка, посвященная фотографии: это 15 советских фотоаппаратов, пленки, фотоувеличители, лампы, фотобумага, кассеты. Или утюги - начиная от тех, в которые засыпались угли и заканчивая электрическими. Во втором зале будет чисто ленинская комната с пионерской, комсомольской, партийной, профсоюзной атрибутикой.

Площадь музея – 250 кв. м. Фото: Дмитрий Мельников

Помимо выставочных залов в музее обустроили два отдельных помещения: в одном будет стилизация рабочего кабинета в стиле 50-х годов, во втором – народные промыслы.

Проникнувшись советской атмосферой, любой желающий сможет приобрести различную атрибутику в сувенирной лавке: значки, шарфики, галстуки.

«Радуюсь каждому новому значку, как ребенок новой игрушке»

Виктор Зайцев говорит, что у него нет любимого экспоната. Каждый хорош по-своему.

– Я радуюсь каждому новому значку, как ребенок новой игрушке, – смеется он. – Меня сейчас уже многие знают, сами привозят вещицы. Буквально вчера приезжаю – на крыльце лежат рубильники для деревообработки. Не знаю, кто привез. Ни записки, ничего.

Все постояльцы гостиницы посещают будущий музей, а уже в следующий раз приезжают не с пустыми руками.

– Ребята из Новосибирска привезли мне радиолу «Урал 57». Сейчас мы пытаемся ее восстановить, чтобы она была в рабочем состоянии. Как-то мне привезли ковер с изображением Ленина. Москвичи дарят мне коллекционные советские монеты, – говорит собиратель.

«Не хочу, чтобы коронавирус зашел в наш район»

Зайцев хотел приурочить торжественное открытие музея к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, но коронавирус изменил планы. Гостиница тоже приостановила работу.

– Хоть и по указу губернаторы гостиницы могут работать, со 2 апреля я не размещаю у себя посетителей. Просто не хочу, чтобы коронавирус зашел в наш район. Лучше потерплю какие-то убытки, но я, как кулик в своем болоте, хочу здесь жить, и чтобы все было хорошо, как в советское время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасенный от верной смерти воробей 10 лет прилетает к директору барнаульского музея

Удивительная история поразила даже орнитологов (подробнее)