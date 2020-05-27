2020-05-27T12:57:18+03:00
Экономика

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

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ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса. Учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, до 1 июля 2020 года реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Первый кредит с сервисом онлайн-регистрации залога недвижимости был предоставлен ООО «Карвен» (многофункциональный бизнес-центр «Академик») - московскому представителю сегмента среднего и малого бизнеса.

Инновационный сервис реализуется через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ. В рамках удаленного оформления залога недвижимости до 1 июля 2020 года предприниматели оплачивают только выпуск УКЭП, сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

«Новый сервис позволяет нашим клиентам даже в период самоизоляции и действия ограничений развивать бизнес и не откладывать реализацию планов. Учитывая высокую долю обеспечения кредитов бизнесу недвижимостью, услуга удаленной регистрации договора залога была реализована в рекордно короткие сроки. Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени», - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени», - прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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