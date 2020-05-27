2020-05-27T12:55:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В барнаульской больнице РЖД выявлен заболевший коронавирусом

Терапевтическое отделение закрыто на карантин
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Прием пациентов приостановлен.Прием пациентов приостановлен.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В барнаульской больнице РЖД обнаружен заболевший коронавирусом, пишет «ТОЛК» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции терапевтическое отделение №2 клинической больницы «РЖД-Медицина» закрыто на карантин, а госпитализация пациентов прекращена. Терапевтическое отделение расположено в шестиэтажном корпусе стационара.

– Все инфицированные пациенты и сотрудники состоят в федеральных регистрах лиц, больных COVID-19, и входят в статистику Алтайского края, – сообщили в «РЖД».

В больнице провели расширенное тестирование пациентов и персонала больницы.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 1554. Выздоровели 693 человека, умерли -18 пациентов с COVID-19. Как сообщает оперативный штаб, девять из них подтвержденных с коронавирусом, в шести случаях – иная причина смерти, по еще трем умершим пока проводится экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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