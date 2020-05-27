В рубцовском доме для престарелых выявили шесть зараженных коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T07:45:21+03:00

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В рубцовском доме для престарелых и инвалидов обнаружено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба заболели пять сотрудников и один проживающий в интернате.

– Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведённого тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был госпитализирован в лечебное учреждение. Анализ на коронавирус дал положительный результат, – сообщают в оперштабе.

После госпитализации заболевшего сотрудников провели тестирование всех постояльцев и работников интерната. Результаты показали, что коронавирусом заражены еще четверо сотрудников, работавших в первой смене. С 12 мая они находились дома и не контактировали с проживающими в учреждении. Также инфекция выявлена у одного из постояльцев. Симптомов заболевания у проживающих нет.

ИСТОЧНИК KP.RU