Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 27 мая 2020 года составило 693

27 Май 2020 2020-05-27T12:14:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 27 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 27 мая 2020 года увеличилось еще на 21 человека и составило 693.

По данным оперативного штаба, среди выздоровевших 87 детей. Однако вместе с тем растет и число инфицированных. За минувшие сутки их количество увеличилось на 69 и составило 1554. В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.

Новые случаи обнаружены в Барнауле – 39 человек, в Рубцовске – семь, в Бийске – пять, по два заболевших в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке - по одному новому случаю.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 83041 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6081 человек (в том числе 4 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 18706 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU