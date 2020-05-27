Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 мая 2020 года составило 1554

27 Май 2020 2020-05-27T09:46:50+03:00

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 27 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 69 и составило 1554. В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.

По данным оперативного штаба, новые случаи обнаружены в Барнауле – 39 человек, в Рубцовске – семь, в Бийске – пять, по два заболевших в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке - по одному новому случаю.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU