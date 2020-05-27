Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 мая 2020 года составило 1554
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 69 и составило 1554. В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.
По данным оперативного штаба, новые случаи обнаружены в Барнауле – 39 человек, в Рубцовске – семь, в Бийске – пять, по два заболевших в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке - по одному новому случаю.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В списках не значатся. Заразившиеся ковидом медики на Алтае стимулирующих выплат не получат
Сокращается зарплата врачам и в алтайских больницах и поликлиниках (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»