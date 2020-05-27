2020-05-27T07:02:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В списках не значатся. Заразившиеся ковидом медики на Алтае стимулирующих выплат не получат

Сокращается зарплата врачам и в алтайских больницах и поликлиниках
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Не получат президентских выплат за ковид три фельдшера и три медсестры горбольницы №1 Змеиногорска.Не получат президентских выплат за ковид три фельдшера и три медсестры горбольницы №1 Змеиногорска.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На Алтае прокуратура и следственные органы проверяют, есть ли факты нарушения прав медиков во время пандемии. Это связано с жалобами медработников на невыплату зарплат и дефицит защитных средств.

Напомним, на днях в краевой больнице скорой медицинской помощи в Барнауле у 38 медиков и 11 пациентов был выявлен covid 19. При этом госпитализированные врачи и медсестры останутся без стимулирующих коронавирусных выплат. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время онлайн-конференции объяснил, что выплаты положены только тем, кто непосредственно оказывает помощь больным COVID-19, а заболевшие сотрудники к данной категории не относятся.

Не получат президентских выплат за ковид три фельдшера и три медсестры горбольницы №1 Змеиногорска, оказывающие помощь коронавиусным больным. Главный врач Андрей Макин объяснил это тем, что учреждение не является инфекционным госпиталем и не попадает под правительственное постановление. Рубцовские сотрудники, работающие с зараженными больными, получат только региональные выплаты.

На фоне пандемии происходит сокращение зарплаты врачам больниц и поликлиник. В частности, такая жалоба в сети появлялась от сотрудников поликлиники №10 в Барнауле.

Главный врач поликлиники Галина Недорезова в комментариях «КП- Барнаул» пояснила, что у врачей поликлиники в апреле заработная плата действительно снизилась на 14 процентов, у среднего медицинского персонала - на 10 процентов. По словам главного врача, это связано с тем, что в апреле по указу губернатора были временно запрещены посещения медицинских организаций в плановом порядке, плановая диспансеризация, плановые профилактические осмотры, плановая вакцинация, оказание стамотологических услуг. В итоге, по словам Галины Недорезовой, нагрузка на узких специалистов и средний медицинский персонал резко снизилась. Главный врач также заметила, что больных с подтвержденным диагнозом covid 19 в их поликлинике не было.

Ирина Смирнова, руководитель краевой организации профсоюзов здравоохранения подтвердила, что часть больниц и поликлиник региона удержала из апрельского дохода сотрудников 10-15%. В среднем медсестры недополучили в пределах 1 тыс. рублей. Врачи недосчитались 3-5 тыс. рублей.

- В основном речь идет о стимулирующих выплатах, которые остаются на усмотрение главных врачей больниц и поликлиник, - объяснила Ирина Смирнова. - Их начисляют в том числе за расширение зоны обслуживания, увеличение объема труда, за проведение диспансеризации и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Алтае детей с коронавирусом пришлось госпитализировать через суд
В рубцовском доме для престарелых выявили шесть зараженных коронавирусом
В рубцовской колонии запустили производство мыла
Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
Мужчина отметил свой день рождения и утонул
Сильный ветер в Барнауле повалил деревья и отключил электричество
В Бийске продают китайский рынок со зданиями 19 века
Власти еще обсуждают вопрос открытия санаториев и турбаз на Алтае
В барнаульском доме обрушился потолок
Сильный ветер и обвал температуры ожидается на Алтае
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Ураганный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми в Барнауле
ВТБ Лизинг предлагает новый KODA RAPID с выгодой до 7%
Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 мая 2020 года составило 1485
В Барнауле молодые люди средь бела дня обчистили гараж
В Барнауле голый мужчина напал на прохожего
Барнаульская кофейня «Coffee, please» откроется в новом месте
Ущерб на два миллиона: алтайские браконьеры попались с черной икрой и стерлядью
По итогам 2019 года СГК увеличила налоговые платежи на 10%
На Алтае в онкодиспансере выявили шесть зараженных коронавирусом
Барнаульца отправят в колонию за попытку украсть пачку пельменей
Количество пользователей «Виртуальной АТС» в двух Алтаях превысило тысячу организаций
Депутат Госдумы от Алтайского края предложил расширить льготы по ипотеке для семей с детьми на вторичное жилье
В общежитии алтайского медуниверситета выявили 40 студентов с коронавирусом
В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом
На Алтае задержали подростка с пакетом конопли
На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек