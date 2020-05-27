В списках не значатся. Заразившиеся ковидом медики на Алтае стимулирующих выплат не получат

На Алтае прокуратура и следственные органы проверяют, есть ли факты нарушения прав медиков во время пандемии. Это связано с жалобами медработников на невыплату зарплат и дефицит защитных средств.

Напомним, на днях в краевой больнице скорой медицинской помощи в Барнауле у 38 медиков и 11 пациентов был выявлен covid 19. При этом госпитализированные врачи и медсестры останутся без стимулирующих коронавирусных выплат. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время онлайн-конференции объяснил, что выплаты положены только тем, кто непосредственно оказывает помощь больным COVID-19, а заболевшие сотрудники к данной категории не относятся.

Не получат президентских выплат за ковид три фельдшера и три медсестры горбольницы №1 Змеиногорска, оказывающие помощь коронавиусным больным. Главный врач Андрей Макин объяснил это тем, что учреждение не является инфекционным госпиталем и не попадает под правительственное постановление. Рубцовские сотрудники, работающие с зараженными больными, получат только региональные выплаты.

На фоне пандемии происходит сокращение зарплаты врачам больниц и поликлиник. В частности, такая жалоба в сети появлялась от сотрудников поликлиники №10 в Барнауле.

Главный врач поликлиники Галина Недорезова в комментариях «КП- Барнаул» пояснила, что у врачей поликлиники в апреле заработная плата действительно снизилась на 14 процентов, у среднего медицинского персонала - на 10 процентов. По словам главного врача, это связано с тем, что в апреле по указу губернатора были временно запрещены посещения медицинских организаций в плановом порядке, плановая диспансеризация, плановые профилактические осмотры, плановая вакцинация, оказание стамотологических услуг. В итоге, по словам Галины Недорезовой, нагрузка на узких специалистов и средний медицинский персонал резко снизилась. Главный врач также заметила, что больных с подтвержденным диагнозом covid 19 в их поликлинике не было.

Ирина Смирнова, руководитель краевой организации профсоюзов здравоохранения подтвердила, что часть больниц и поликлиник региона удержала из апрельского дохода сотрудников 10-15%. В среднем медсестры недополучили в пределах 1 тыс. рублей. Врачи недосчитались 3-5 тыс. рублей.

- В основном речь идет о стимулирующих выплатах, которые остаются на усмотрение главных врачей больниц и поликлиник, - объяснила Ирина Смирнова. - Их начисляют в том числе за расширение зоны обслуживания, увеличение объема труда, за проведение диспансеризации и т. д.