ДК «Трасмаш» продают с молотка за 40 млн рублей
Мэрия Барнаула выставила на продажу здание Дворца культуры «Трасмаш», расположенного по адресу Ленина, 152. Начальнуя цена за него составляет 40 млн 216 тысяч рублей. Постановление о приватизации опубликовано на сайте администрации города.
Напомним, в сентябре прошлого года власти уже пытались продать ДК за ту же сумму. Площадь ДК «Трансмаш» – 2,5 тысячи кв. м., а земельного участка – 3,5 тысячи кв. м. Примечательно, что кадастровая стоимость объекта составляет всего 13,7 млн рублей.
Еще в 2016 году барнаульские депутаты хотели обратиться к губернатору с просьбой помочь в восстановлении здания. Это было необходимо, так как ДК начал стремительно разрушаться. Сумма вопроса варьировалась от 80 до 100 млн рублей, однако дальше разговоров дело не зашло.
ИСТОЧНИК KP.RU