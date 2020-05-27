ДК «Трасмаш» продают с молотка за 40 млн рублей

27 Май 2020 2020-05-27T09:31:29+03:00

За эту же сумму его продавали осень 2019 года, но покупателей тогда не нашлось

Изменить размер текста: A A

Мэрия Барнаула выставила на продажу здание Дворца культуры «Трасмаш», расположенного по адресу Ленина, 152. Начальнуя цена за него составляет 40 млн 216 тысяч рублей. Постановление о приватизации опубликовано на сайте администрации города.

Напомним, в сентябре прошлого года власти уже пытались продать ДК за ту же сумму. Площадь ДК «Трансмаш» – 2,5 тысячи кв. м., а земельного участка – 3,5 тысячи кв. м. Примечательно, что кадастровая стоимость объекта составляет всего 13,7 млн рублей.

Еще в 2016 году барнаульские депутаты хотели обратиться к губернатору с просьбой помочь в восстановлении здания. Это было необходимо, так как ДК начал стремительно разрушаться. Сумма вопроса варьировалась от 80 до 100 млн рублей, однако дальше разговоров дело не зашло.

ИСТОЧНИК KP.RU