Власти Барнаула продают здание ДК «Трансмаш»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-12T12:41:25+03:00

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Власти города Барнаула выставили на продажу здание дворца культуры «Трансмаш», правда, цена объекта явно завышена.

40 миллионов рублей – такова сумма, на которую мэрия оценила здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров, а также земельный участок под ним. А это 3,5 тысячи «квадратов», пишет «Политсибру» со ссылкой на информацию о приватизации. Примечательно, что кадастровая стоимость объекта составляет всего 13,7 млн рублей.

- Территория, на которой расположен ДК, предназначена для объектов общественно-делового значения. Ее вместе со зданием ДК и движимым имуществом на сумму почти 137 тысяч рублей администрация намеревается продать на электронном аукционе с шагом в 1 млн рублей, - пишет информагентство.

Напомним, еще в 2016 году депутаты БГД собирались обратиться к губернатору с просьбой помочь в восстановлении здания, так как оно начало стремительно разрушаться. Сумма вопроса варьировалась от 80 до 100 млн рублей, однако дальше разговоров дело не зашло.

Спустя год появилась информация, что в это помещение может переехать планетарий, но и ему подобрали более подходящее здание – кинотеатр «Родина».

В 2018-м ДК законсервировали.

ИСТОЧНИК KP.RU