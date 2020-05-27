Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T06:58:04+03:00

Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Фото: из архива компании

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Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - оказал помощь администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска.Фото: из архива компании

Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей.

Также администрации Заринска передали более 5000 литров дезинфицирующего средства для обработки городских мест общего пользования на сумму около 170 тысяч. рублей.

Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции.Фото: из архива компании

- Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей и поддержать детские учреждения. Для нас это приоритетно, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Наиболее уязвимы люди именно в местах общего пользования. Это зоны повышенного внимания. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи, дети чувствовали себя в безопасности.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок.

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU