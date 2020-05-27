2020-05-27T06:58:04+03:00
Общество

Алтай-Кокс поддерживает Заринск в борьбе против коронавируса

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Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.Фото: из архива компании
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Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - оказал помощь администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска. Фото: из архива компании

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска.Фото: из архива компании

Около 150 бесконтактных приборов необходимы в школах и детских садах для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей.

Также администрации Заринска передали более 5000 литров дезинфицирующего средства для обработки городских мест общего пользования на сумму около 170 тысяч. рублей.

Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Фото: из архива компании

Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции.Фото: из архива компании

- Мы понимаем, насколько важно именно сейчас обезопасить детей и поддержать детские учреждения. Для нас это приоритетно, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Наиболее уязвимы люди именно в местах общего пользования. Это зоны повышенного внимания. Меры дополнительной дезинфекции помогут сдержать распространение инфекции. Мы обеспечиваем безопасность своих сотрудников и хотим, чтобы и их семьи, дети чувствовали себя в безопасности.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок.

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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