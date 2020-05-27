Мужчина отметил свой день рождения и утонул

27 Май 2020 2020-05-27T06:15:27+03:00

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В Бийске на водоеме перевернулась лодка, сообщает газета «Бийский рабочий». В ней плыли взрослые и двое детей. Как пишет издание, инцидент произошел 25 мая на Смоленских карьерах. Судно перевернулось, и люди оказались в воде. Детей спасли очевидцы, а вот мужчина, который сидел на веслах, утонул.

Сообщается, что погибший был пьян. В этот день он отмечал свое тридцатилетие. Первая трагедия на воде произошла в Бийской зоне. Он праздновал юбилей на пляже с небольшой компанией. На место происшествия вызвали спасателей. Тело искали до наступления темноты, но безуспешно. Утонувшего мужчину позже обнаружил дайвер, у которого попросили помощи родственники погибшего.

По данному факту сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Напомним, что официально в Бийске пока не открыт ни один пляж.

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ИСТОЧНИК KP.RU