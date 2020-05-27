Сильный ветер в Барнауле повалил деревья и отключил электричество

27 Май 2020 2020-05-27T05:26:23+03:00

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Вчера, 26 мая, в Барнауле разыгрался сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за непогоды в краевой столице произошло несколько происшествий.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, порывы ветра стали причиной отключения электроэнергии по улице Власихинская и в микрорайоне Солнечная Поляна. Электрики оперативно вмешались и устранили проблему.

Кроме того, в службу поступило 11 заявок по поводу падения деревьев и веток. Упавшие деревья убрали с проезжих частей на проспекте Комсомольском, улицам Пионеров, Северо-Западная, Чкалова, с электропроводов на проспекте Социалистическом, на улице Колесная, улице Советская в Гоньбе. Также работе убрали поврежденные деревья и ветки, которые вот-вот упали бы. Также в городе из-за падения деревьев пострадали легковые автомобили. Пострадавших нет, деревья убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU