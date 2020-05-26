2020-05-26T14:20:20+03:00
Общество

Сильный ветер и обвал температуры ожидается на Алтае

Погода на 26-27 мая 2020 года в Барнауле
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае сегодня вечером и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами по северу до 25 м/с. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные ливни, град. Днём 27 мая начнется похолодание. Ночью 28 мая местами в крае ожидаются заморозки до -2 градусов.

В ближайшие два дня температура по ночам снизятся до +9... +11, а 28 мая до +5 градусов с возможными заморозками на почве до -2. 27 мая южный ветер сменится на северный с порывами до 20 метров в секунду. Дневные температуры 27 и 28 мая - от 16 до 19 градусов тепла.

По-прежнему в период с 26 по 29 мая местами по западу региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 26 мая чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) отмечается в Хабарском, Баевском, Ключевском районах и Славгороде.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в условиях прогнозируемого комплекса неблагоприятных метеоявлений. При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Оставлять автомобиль лучше в гараже, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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