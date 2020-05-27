Власти еще обсуждают вопрос открытия санаториев и турбаз на Алтае

27 Май 2020 2020-05-27T04:40:47+03:00

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Вчера, 26 мая, в Алтайском Заксобрании прошло совещание, одним из вопросов которого стал карантин в туротрасли региона. Ранее планировалось открыть санатории, базы отдыха и так далее уже с 1 июня, но Роспотребнадзор заявлял, что эпидобстановка этого не позволяет.

Тему поднял глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов в ходе обсуждения будущего отчета губернатора: «На днях я был в Белокурихе - не Чернобыль, но очень близко. Люди все дисциплинированные и прием гостей прекратили. 1 июня они не открываются. Что в итоге мы будем делать с этим?».

По словам начальника краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, пока власти не исключают, что санатории и базы откроются с июня.

- Эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Если на конец прошлой недели у регионального Роспотребнадзора было одно отношение, то в начале этой недели, с учетом роста количества заболевших, оно поменялось. Тем не менее, разработан план поэтапного выхода туристической отрасли из режима карантина. Мы предполагаем, что в самое ближайшее время послабления для отрасли все равно будут, - отметил начальник управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU