Санатории и курорты Алтайского края не откроются с 1 июня

Санаторно-курортный бизнес в Алтайском крае не возобновит работу с 1 июня, как это предполагалось ранее. Причина - в эпидемиологической обстановке. Об этом на пресс-конференции 12 мая заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Виктора Томенко, до 1 июня на территории региона было приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях. Ранее предполагалось, что в начале лета эта сфера бизнеса продолжить работать. Однако пока этого не произойдет.

- На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории нашего края складывается таким образом, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытии санаторно-курортных учреждений, баз отдыха не стоит. Если у нас в течение недели будет сохраняться стабильно устойчивая динамика к снижению заболеваемости, тогда будут приниматься те или иные решения по снятию ограничительных мероприятий, - сказала Ульяна Калинина.

Точные сроки возобновления работы пока неизвестны, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора добавила, что санаторно-курортные учреждения и базы отдыха приступают к деятельности на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. В настоящее время в регионе ограничения не смягчали, число больных коронавирусом продолжает расти.

- Учитывая, что сегодня 25 мая, 1 июня не за горами. На сегодняшний день не идет речи ни о стабилизации, ни о снижении заболеваемости. Конечно, 1 июня решение о возобновлении работы принято не будет, - резюмировала Ульяна Калинина.

Отметим, что когда санаторно-курортный бизнес все же возобновит работу, то в деятельности придется опираться на методические рекомендации Роспотребнадзора от 20 мая.

Границы под контролем

Все прибывающие в Алтайский край по-прежнему должны сообщать о своем визите по телефону 112 и соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Специальные посты сохраняются на границах края с Новосибирской и Кемеровской областями, Республикой Алтай. Там находятся полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии.

- Контроль за прибывающими в Алтайский край сохраняется, - подчеркнула замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Напомним, пропускной режим на границе региона ввели 1 мая.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в регионе за минувшие сутки увеличилось на 81 случай и составило 1406 заболевших.

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