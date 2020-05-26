Барнаульская кофейня «Coffee, please» откроется в новом месте
Барнаульская сеть кофеен «Coffee, please» продолжит работу, несмотря на коронавирус и ограничения для бизнеса. Сейчас кофейни ждут официального разрешения начать работу.
Правда, точку из «Книжного мира» перенесут в другое место, какое именно, пока не сообщается – но однозначно более удобное для горожан.
- Сейчас мы временно приостановили работу из-за ограничений, когда их снимут сразу откроемся, - говорят в сети кофеен «Coffee, please». - Закрыли точку в "Книжном мире", но это связано с ее переносом в другое место. Кофейня на Социалистическом,78 останется на прежнем месте.
Ранее опубликованное сообщение о закрытии сети кофеен не соответствует действительности. Приносим свои извинения за недостоверную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU