Барнаульская кофейня «Coffee, please» откроется в новом месте

26 Май 2020 2020-05-26T09:50:04+03:00

Точку в «Книжном мире» переносят в более удобно место

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Барнаульская сеть кофеен «Coffee, please» продолжит работу, несмотря на коронавирус и ограничения для бизнеса. Сейчас кофейни ждут официального разрешения начать работу.

Правда, точку из «Книжного мира» перенесут в другое место, какое именно, пока не сообщается – но однозначно более удобное для горожан.

- Сейчас мы временно приостановили работу из-за ограничений, когда их снимут сразу откроемся, - говорят в сети кофеен «Coffee, please». - Закрыли точку в "Книжном мире", но это связано с ее переносом в другое место. Кофейня на Социалистическом,78 останется на прежнем месте.

Ранее опубликованное сообщение о закрытии сети кофеен не соответствует действительности. Приносим свои извинения за недостоверную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU