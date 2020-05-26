В Барнауле закрывается популярная сеть кофеен

Большинство барнаульских кафе, ресторанов, кальянных перешли на доставку и пытаются, если не заработать, то хотя бы выйти в ноль и пережить коронавирусную эпоху.

- Работаем на доставку - кальяны и коктейли. Ждём разрешения, обустраиваем летник и готовим новое летнее меню. Помещение наше, к счастью, аренду не платим, - делятся в барнаульском коктейль-баре «Горький».

Другим повезло меньше, невозможность работать и при этом платить зарплату сотрудникам и аренду вынудили закрыться – прекратила работу популярная сеть кофеен «Coffee, please», которая находилась на Социалистическом и Ленинском проспекте. Сейчас арендаторы вывозят оборудование.

- Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того, как все закончится. Пока можно только надеяться на это, - рассказала ответившая на звонок администратор.

По мнению специалистов, тяжелее всем придется маленьким предприятиям, у которых нет больших денег на рекламные компании и которые не смогут вовремя перестроиться на новый тип работы.

- Тяжелее будет тем, у кого помещение находится в аренде, - рассказала бизнес-тренер Анна Немчинова. – Потеря сотрудников не так страшна, потому что официанты, повара, баристы – это быстро прокачиваемы материал. Текучка кадров в этой сфере всегда большая. Но плюс в том, что, как правило, в этой сфере достаточно двух-трех недель, и человек может вставать на конвейер. А если есть еще и рецептурные карты, где расписано каждое блюдо, то на место ушедшего повара быстро придет новый, даже если он только что с училища – по этим картам он начнет готовить ничуть не хуже своего предшественника. «Хорека» (гостинично-ресторанный бизнес – прим.авт.) всегда умирала и возрождалась. На одном месте закрывалась одна кофейня и вскоре появлялась новая. Это процесс перманентный.