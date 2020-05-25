2020-05-25T14:00:05+03:00
Происшествия

На Алтае осудили мужчину за изнасилование пятилетней давности

Ему дали пять лет колонии
Анна СЕМИНА
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Пять лет следователи искали предполагаемого насильникаПять лет следователи искали предполагаемого насильникаФото: pixabay.com
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В Барнауле состоялся суд на 38-летним жителем краевой столицы, которого обвинили в изнасиловании пятилетней давности.

Следствие и суд установили, что в ночное время в марте 2015 года мужчина встретил на одной из улиц краевой столицы ранее не знакомую 25-летнюю девушку.

- С применением физического и психологического насилия мужчина изнасиловал потерпевшую, после чего скрылся, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

До декабря 2019 года правоохранителям не удавалось установить личность злоумышленника. И вот наконец-то появилась зацепка. Насильника нашли и задержали. Им оказался житель Барнаула. Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина свою вину признал полностью.

Суд также признал барнаульца виновным и назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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