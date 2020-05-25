На Алтае осудили мужчину за изнасилование пятилетней давности
В Барнауле состоялся суд на 38-летним жителем краевой столицы, которого обвинили в изнасиловании пятилетней давности.
Следствие и суд установили, что в ночное время в марте 2015 года мужчина встретил на одной из улиц краевой столицы ранее не знакомую 25-летнюю девушку.
- С применением физического и психологического насилия мужчина изнасиловал потерпевшую, после чего скрылся, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
До декабря 2019 года правоохранителям не удавалось установить личность злоумышленника. И вот наконец-то появилась зацепка. Насильника нашли и задержали. Им оказался житель Барнаула. Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина свою вину признал полностью.
Суд также признал барнаульца виновным и назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU