Предпринимателей зовут на интернет-форум директора Центра Мой бизнес Антона Слободчикова

25 Май 2020 2020-05-25T13:09:18+03:00

Он расскажет о текущем положении дел в бизнес-сообществе региона

Изменить размер текста: A A

27 мая на портале Правительства Алтайского края состоится интернет-форум директора НО «Алтайский фонд МСП» (Центр Мой бизнес) Антона Слободчикова

Директор фонда ответит на вопросы о текущем положении дел в бизнес-сообществе региона, о мерах поддержки предпринимателей края и о том, как их получить.

Прием вопросов и предложений еще открыт. Оставить вопрос можно на сайте правительства, портале мойбизнес22.рф или в любом аккаунте центра Мой бизнес.

Напомним, центр Мой бизнес сегодня является координатором всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. Предлагает предпринимателям края такие бесплатные услуги как создание сайтов, маркетинговая поддержка, патентование и сертификация, регистрация торгового знака, выход на электронные торговые площадки и пр. Кроме того, Центр – открытая площадка для диалога власти и бизнеса.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU