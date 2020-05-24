2020-05-24T15:32:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера

Информация о закрытии поступила от пациентов
Татьяна ГЕЙНРИХ
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На сегодняшний день в Алтайском крае 1325 заболевших.На сегодняшний день в Алтайском крае 1325 заболевших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о закрытии на карантин Алтайского краевого онкологического диспансера, расположенного на ул. Никитина, 77 в Барнауле. Ранее слухи об этом начали поступать от пациентов медучреждения.

Напомним, ранее на карантин закрыли краевую больницу скорой медицинской помощи. Положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 38 медиков и 11 пациентов. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице у женщины обнаружили пневмонии, в связи с этим взяли анализ на коронавирус.

На сегодняшний день в Алтайском крае 1325 заболевших. За последние сутки выявлен еще 71 случай. В госпиталях находятся 32 тяжело больных пациента, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Больше всего заболевших по-прежнему в Барнауле – 589 человек, в Змеиногорском районе зарегистрировано 246 случаев, в Бийске – 121, в Рубцовске – 47 случаев, в Павловском районе и в Новоалтайске – по 28 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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