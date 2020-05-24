Алтайский край получит почти 450 миллионов рублей на поддержку из-за коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T14:19:50+03:00

Размер дотаций. Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Правительство выделило средства для регионов, в которых из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты

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Алтайский край из федерального бюджета получит средства на поддержку из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на сайте кабмина. В бюджет края направят 447 млн 80 тыс. рублей.

Всего Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Размер дотаций для каждого субъекта – разный. Он зависит от первоочередных расходов региональных бюджетов. В СФО самую большую сумму выделили Кемеровской области. Ей достанется 9 млрд 17 млн рублей.

В совокупности пять регионов СФО: Алтайский край, Республика Хакасия, Кемеровская, Новосибирская и Томская области получат 15 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU