2020-05-24T13:02:18+03:00
Дом. Семья

Барнаульский зоопарк предлагает местным жителям придумать имена для новорожденных лосят

Недавно у лосихи Малышки родилась двойня
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Маленькие лосята. Скриншот с видео.Маленькие лосята. Скриншот с видео.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Жителям Барнаула зоопарк «Лесная сказка» предлагает придумать имена новорожденным лосятам. Видео с ними выложили на странице зоопарка в социальной сети. Новым потомством обзавелись недавно Малышка и Зевс. Сотрудники отмечают, что двойня неразлучна, малыши очень дружны и всегда гуляют вместе.

Маленькие лосята. Видео: барнаульский зоопаркк "Лесная сказка".

Лосята – мальчик и девочка. В комментариях под постом подписчики уже накидали несколько вариантов: Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня, Геракл и Геба, Артемида и Апполон.

Напомним, барнаульский зоопарк начал предварительную продажу билетов, которые можно будет использовать после снятия ограничений из-за коронавируса. Билет будет действовать до конца 2020 года. Каждому покупателю обещают гарантированный подарок – книгу от директора зоопарка Сергея Писарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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