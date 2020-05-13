Барнаульский зоопарк продает билеты «на будущее»

13 Май 2020 2020-05-21T04:25:57+03:00

Билеты будут действительны до конца 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев объявил о начале предварительной продажи билетов. Он сообщил о приближающемся открытии заведения в своем Instagram.

– Друзья! Близится радостный час открытия. Для вашего удобства и для избежания очередей просим Вас заранее позаботиться о вашем походе в зоопарк. Покупайте билеты и дарите их друзьям. Мы рады Вам, – написал он.

Билет «на будущее» можно будет приобрести с 13 мая и использовать в любой день после снятия ограничений. Он будет действителен до 31 декабря 2020 года.

По словам Писарева, каждый купивший билет получит в подарок его книгу. Также директор зоопарка поблагодарил всех, кто оказывал моральную и материальную помощь зоопарку в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU