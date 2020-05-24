2020-05-24T11:40:45+03:00
Общество

В Алтайский край вновь придет аномальная жара

Столбик термометра поднимется до +36
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Два дня в крае будет стоять аномальная жара.Два дня в крае будет стоять аномальная жара.Фото: pixabay.com
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Алтайский край вновь накроет аномальная жара. По прогнозу сайта краевого гидрометцентра 25 мая температура поднимется до +29 градусов в Барнауле, по южным районам ожидается до +34. При этом будет солнечно и безветренно.

Такая же погода сохранится и во вторник, 26 мая, местами даже еще жарче – до +36 градусов с усилением ветра. Однако уже в среду зной уйдет. 27 мая в регионе похолодает и начнется дождь. В Барнауле в этот день температура воздуха составит +15 градусов, по югу – до +21.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. До 25 мая местами сохранится высокая пожароопасность четвертого класса горимости, местами по западу – чрезвычайная пожароопасность. 24 мая пятый класс горимости отмечается в Хабарском, Каменском, Баевском, Ключевском районах и Славгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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