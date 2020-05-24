2020-05-24T10:14:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 636

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Выздоровело еще восемь человек.Выздоровело еще восемь человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года выросло еще на восемь человека и составило 636. Заболевших при этом за минувшие сутки гораздо больше – 71.

По данным оперативного штаба, общее число заразившихся коронавирусом в крае - 1325 человек. Из них 589 - жители Барнаула, 246 зарегистрировано в Змеиногорском районе, 121 – в Бийске, 47 – в Рубцовске, по 28 – в Павловском районе и Новоалтайске.

Специалисты регионального Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 24 мая обследовано почти 74 тысячи человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – почти 6 тысяч, сняты с учета более 17 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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