Оставят ли на Алтае «дистанционку» и когда откроются оздоровительные лагеря

Сегодня для школьников с первого по восьмой класс последний учебный день и они уходят на каникулы. Девятиклассники и выпускники одиннадцатых классов завершат учебный год 25 мая. Последняя четверть для школьников прошла полностью дистанционно. Повлияло ли это на качество обучения, что будет в новом учебном году и как пройдут каникулы, рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Теперь «дистанционка» будет всегда?

Все зависит от развития эпидемиологической ситуации, но пока школы и детские сады готовятся начать новый учебный год как обычно. Максим Костенко заверил, что стопроцентного перехода на «дистант» точно не будет:

– Наверняка какие-то хорошие практики, которые сегодня отметили для себя учителя, будут интегрированы в курс обыкновенней офлайн-учебы, привычной классно-урочной системы. Мы привыкли к этой системе. Это очень сложно ломать, да и не нужно. Образование должно опираться на значимого взрослого, педагога, который ведет за собой.

Все гуляющие фейки про введение дистанционного обучения на постоянной основе, по мнению министра, чистая провокация.

Последние звонки в школах края пройдут в онлайн-режиме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Переход на онлайн-режим невозможен по техническим причинам

Порядка 30 тысяч школьников в крае переходили на дистанционное обучение без технических возможностей. За первые две недели были приобретены более 12 тысяч гаджетов, которые позволили ребятам учиться. На сегодняшний день 190 тысяч школьников учились онлайн.

Все же остались ученики, у которых не было и нет нужной техники. Чтобы заполнить этот пробел министерство образования инициировало акцию «Скажи спасибо родной школе», где выпускникам прошлых предложили подарить школе необходимую технику.

Придется ли в следующем году больше учиться

Учителя и родители жалуются, что качество знаний у детей ухудшилось. К тому же, мораторий на двойки вообще лишил учителей возможности хоть как-то влиять на учеников. Максим Костенко считает, что за такой короткий промежуток времени успеваемость никак не могла резко снизиться:

– Хотелось бы посмотреть по цифрам и по фактам, как за месяц в конце года любого класса может резко упасть успеваемость.

По его мнению, если ребенок и так не был замотивирован на учебу, наличие или отсутствие двойки никак не повлияет на него. Мораторий на двойки вводился для того, чтобы дополнительно не травмировать детей и без того в стрессовой ситуации.

– Педагогика – это про созидание и конструктив, – отметил Костенко. Если мы ставим двойки, не создав стопроцентно идеальные условия для ученика, будет ли это способствовать нашей цели развития ребенка, интеграции его в общество?

Министерство просвещения предложило провести осенью проверочные работы.Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство просвещения предложило провести осенью проверочные работы, и по их результатам определить дефициты в знаниях. Исходя из этих пробелов, будет скорректирован учебный план, но из-за этого никак школьникам не увеличат часы нагрузки и не отнимут у них каникулы.

Лагеря готовятся к сменам

На недавнем совещании с Владимиром Путиным рекомендовали с 1 июля постепенно открывать загородные лагеря. В крае на сегодняшний день 11 тысяч детей планируют провести лето там. Возможно, смены станут короче, это и снизит стоимость путевки, и больше детей смогут уехать из города.

Пришкольные лагеря планируют открывать дозированно, но не ранее 15 июля. Также запустится проект «Умные каникулы» в онлайн-формате, чтобы дети, как сказал Костенко, не были предоставлены летом сами себе.

Последние звонки пройдут в онлайне, но на выпускные надежда еще есть

Из-за угрозы распространения коронавируса последние звонки в школах края пройдут в онлайн-режиме. Школы уже готовят поздравления, записывают видео, чтобы хоть был хоть какой-то праздник для учеников. В традиционном виде последний звонок можно провести только в малокомплектных школах, где 3-4 выпускника, и то – при согласовании с Роспотребнадзором.

Что касается выпускных вечеров, то еще есть надежда на очный формат.

– Потенциально после 15 июня, если будет более благоприятная эпидемиологическая ситуация, можно думать и про выпускные, – сказал Максим Костенко.

Сдавать ЕГЭ по всей стране выпускники начнут с 29 июня.

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