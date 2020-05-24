Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325

24 Май 2020 2020-05-24T08:14:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года увеличилось еще на 71 и составило 1325 случаев. Из них 145 - это дети до 17 лет включительно.

По данным оперативного штаба, 69 случаев выявлено в Барнауле, по одному – в Новоалтайске и в Первомайском районе. Сейчас в госпиталях 32 тяжело больных пациента, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Больше всего заболевших по-прежнему в Барнауле – 589 человек, в Змеиногорском районе зарегистрировано 246 случаев, в Бийске – 121, в Рубцовске – 47 случаев, в Павловском районе и в Новолатайске – по 28 человек.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае ужесточат ответственность за несоблюдение масочного режима

Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, но и это не останавливает нарушителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU