2020-05-24T08:14:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За минувшие сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.За минувшие сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года увеличилось еще на 71 и составило 1325 случаев. Из них 145 - это дети до 17 лет включительно.

По данным оперативного штаба, 69 случаев выявлено в Барнауле, по одному – в Новоалтайске и в Первомайском районе. Сейчас в госпиталях 32 тяжело больных пациента, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Больше всего заболевших по-прежнему в Барнауле – 589 человек, в Змеиногорском районе зарегистрировано 246 случаев, в Бийске – 121, в Рубцовске – 47 случаев, в Павловском районе и в Новолатайске – по 28 человек.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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