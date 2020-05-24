Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»

24 Май 2020 2020-05-24T07:12:01+03:00

Звонки будут приниматься с 25 по 29 мая

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С 25 мая в Барнауле проводится акция «Зеленый телефон». Администрация города призывает барнаульцев сообщать об экологических правонарушениях.

К таким нарушениям относится скопление мусора в лесах, захламление берегов и водоемов отходами, сброс загрязняющих веществ в воду. Сообщить по телефону можно также о незаконной вырубке лесов, повреждении деревьев, сжигании мусора в городе и т.п.

Акция «Зеленый телефон» проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности. Звонки будут приниматься в отделе по охране окружающей среды с 25 по 29 мая с 9 до 16 часов по телефонам: 370-389, 370-359.

Дни защиты от экологической опасности проводятся в России с 1996 года в период с 15 апреля по 5 июня. Основная цель акции - привлечение внимания общественности, государства, а также бизнеса к проблемам защиты окружающей среды от негативных последствий влияния на нее человеческой деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU