2020-05-24T07:12:01+03:00
Общество

Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»

Звонки будут приниматься с 25 по 29 мая
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Администрация города призывает барнаульцев сообщать об экологических правонарушениях.Администрация города призывает барнаульцев сообщать об экологических правонарушениях.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 25 мая в Барнауле проводится акция «Зеленый телефон». Администрация города призывает барнаульцев сообщать об экологических правонарушениях.

К таким нарушениям относится скопление мусора в лесах, захламление берегов и водоемов отходами, сброс загрязняющих веществ в воду. Сообщить по телефону можно также о незаконной вырубке лесов, повреждении деревьев, сжигании мусора в городе и т.п.

Акция «Зеленый телефон» проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности. Звонки будут приниматься в отделе по охране окружающей среды с 25 по 29 мая с 9 до 16 часов по телефонам: 370-389, 370-359.

Дни защиты от экологической опасности проводятся в России с 1996 года в период с 15 апреля по 5 июня. Основная цель акции - привлечение внимания общественности, государства, а также бизнеса к проблемам защиты окружающей среды от негативных последствий влияния на нее человеческой деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мусора.Больше.Есть: как пандемия коронавируса повлияла на раздельный сбор отходов

В домах барнаульцев уже не остается места для «мусора» на переработку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325
Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»
За купающимися в Алтайском крае следят с помощью беспилотников
В Алтайском крае воспитанницы детдома обокрали воспитателя
На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди
Житель Барнаула оскорбил и запугал ребенка в детсаду
В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек
Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628
Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254
На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться