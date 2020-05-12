Мусора.Больше.Есть: как пандемия коронавируса повлияла на раздельный сбор отходов

Из-за режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия организация «Мусора.Больше.Нет» перестала собирать вторсырье в Барнауле. Последняя акция прошла в феврале, мартовскую уже пришлось отменить. Если раньше организаторы за месяц отправляли примерно по 11 газелей «вторички», то в марте таких было только две. Их отвезли на переработку с экотакси, но и эту услугу в апреле отменили, чтобы обезопасить водителей и волонтеров.

Тем временем сторонникам раздельного сбора отходов скоро не останется места в собственном доме. Повсюду стоят банки, бутылки, картон и пластик.

Берут на слабо - угрожают просто выбросить

Организаторов акции ежедневно заваливают вопросами и жалобами.

– Но мы в такой же ситуации, у нас так же скопилось вторсырье, которое пока ждет своего звездного часа, – рассказывает Ольга Далгатова, координатор МБН в Барнауле. – Многие пытаются взять нас на слабо, говорят: «Мы тогда выбросим». Ну, что же, выбрасывайте, что еще можем сказать. Ведь мы делаем это, в первую очередь, для себя, чтобы от нас было меньше мусора на полигоне, а не для того, чтобы быть в тренде.

Но все-таки те, кто разделяет отходы по любви, а не по моде, терпеливо ждут. Мария Лобастова сдает вторсырье на переработку уже больше года. У нее на кухне выделен специальный шкаф, в котором стоят коробки для металла, для пластика и лежит пакет для бумаги. Под раковиной копится стекло.

– Это уже просто невыносимо. Ящик давно занят, под раковиной тоже все забито, – возмущается Маша.

Сторонникам раздельного сбора отходов скоро не останется места в собственном доме. Фото: Мария Лобастова

На самоизоляции люди больше мусорят

С переходом на дистанционку работы у многих стало только больше. Элементарно не хватает времени приготовить обед. А тут еще такой соблазн – любимые рестораны перешли в режим доставки. Но курьер не подаст вам роллы на тарелочке, все в упаковках и пакетах.

– Всю доставку упаковывают в пластик. Коробки огромные, занимают много места. Мы их, конечно, складываем, не выбрасываем, прессуем, как можем, рассказывает Маша Лобастова. – Естественно, компании, которые раньше не занимались доставкой, покупают самую дешевую упаковку. Она обычно делается из сплавов пластика, либо из пластика и бумаги, их нельзя переработать. Это уже не вторсырье, а именно мусор.

Ольга Далгатова считает, что проблема с мусором возникает из-за паники:

– Народ начал покупать все подряд в пластиковой упаковке. Многие не задумываются, что можно и нужно просто меньше мусора производить, покупать без лишний упаковки, покупать в том, что можно переработать.

Организаторов акции ежедневно заваливают вопросами и жалобами. Фото: из архива организации «Мусора.Больше.Нет, Барнаул».

«Это огромный шаг назад»

Проблема распространения COVID-19 затмила все другие. Люди забыли про СПИД, рак и, конечно, про экологию.

– Проблемы экологии несправедливо отходят на второй план отходят. Мир переходит на все одноразовое, и это огромный шаг назад. Сколько сейчас каждый день выкидывается масок и перчаток… Это сложный вопрос, с одной стороны, они стерильны и так мы останавливаем распространение коронавируса, но с другой – мы плодим кучу мусора, – рассуждает Мария.

Координатор МБН Ольга Далгатова, наоборот, видит позитивные изменения:

– Я бы не сказала, что вопрос экологии задвинули в дальний ящик. Просто появилась проблема, которая сию минуту угрожает жизни человека. Из нее напрямую вырисовывается экологическая составляющая. Многие заметили, насколько наш город загрязнен, когда растаял снег. Раньше все бежали и не видели этого.

Экотакси возвращается

Есть и хорошие новости – мучиться барнаульцам осталось недолго, возвращается услуга экотакси. Вывоз будет работать в понедельник и четверг после 18.00. Чтобы заказать экотакси, нужно оставить заявку. За вызов экотакси придется заплатит 130-300 рублей. Цена зависит от района. Подробнее об этом можно прочитать в соцсетях «Мусора.Больше.Нет, Барнаул».

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